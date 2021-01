Giroud, niente Italia: "Resto al Chelsea almeno fino a giugno" (Di martedì 5 gennaio 2021) "Nel mio futuro a breve termine vedo solo il Chelsea". Olivier Giroud, intervistato dal 'Dauphine Libere', sembra chiudere a qualsiasi possibilità di trasferimento durante il mercato invernale. Il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) "Nel mio futuro a breve termine vedo solo il". Olivier, intervistato dal 'Dauphine Libere', sembra chiudere a qualsiasi possibilità di trasferimento durante il mercato invernale. Il ...

Advertising

domthewizard : @piperitafrancy Dei nomi che si sono fatti (Pellè, Pavoletti, Llorente, Giroud) credo che solo avrebbe un contratto… - tatoalby87 : @GiovaAlbanese Prendere giroud mi ricorda benter Osvaldo, praticamente che nn sono serviti a niente - toravon_ : RT @_enz29: Come al solito non capiscono niente Pirlo ha detto che serve in attaccante non ha detto che serve Giroud E voi ora parlate di… - YvanGoSlow24 : @WestonMcDanny Ho letto anche molti interisti volere Giroud. Non c'entrano niente le dichiarazioni di Pirlo. - JohSogos : RT @_enz29: Come al solito non capiscono niente Pirlo ha detto che serve in attaccante non ha detto che serve Giroud E voi ora parlate di… -