Giovanni Allevi: "Ho un'ansia infinita. Non esco di casa, parlo con pochi, mangio sempre le stesse cose" (Di martedì 5 gennaio 2021) “Da bambino ero molto introverso, mi piaceva molto chiudermi dentro gli scatoloni, oppure nascondermi tra i cespugli. Questo aspetto è rimasto, non sono molto propenso al contatto sociale, ho una difficoltà, dovuta alla mia grande timidezza”. Giovanni Allevi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il titolo del format offre uno spunto al maestro per un commento: “Sono gli squilibrati, i lunatici, quelli che soffrono di insonnia e hanno un sacco di paranoie a custodire il germe del nuovo e della bellezza”.Allevi si è raccontato a partire dall’infanzia, quando un carattere particolarmente introverso lo portava a cercare ovunque rifugio dagli sguardi altrui. All’epoca progettava e disegnava navi spaziali: “Uno psicologo durante una psicoterapia mi ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) “Da bambino ero molto introverso, mi piaceva molto chiudermi dentro gli scatoloni, oppure nascondermi tra i cespugli. Questo aspetto è rimasto, non sono molto propenso al contatto sociale, ho una difficoltà, dovuta alla mia grande timidezza”.è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il titolo del format offre uno spunto al maestro per un commento: “Sono gli squilibrati, i lunatici, quelli che soffrono di insonnia e hanno un sacco di paranoie a custodire il germe del nuovo e della bellezza”.si è raccontato a partire dall’infanzia, quando un carattere particolarmente introverso lo portava a cercare ovunque rifugio dagli sguardi altrui. All’epoca progettava e disegnava navi spaziali: “Uno psicologo durante una psicoterapia mi ha ...

