Giorgio Gori | Ritardo sconcertante sui vaccini | Gallera non si dimette?

(Di martedì 5 gennaio 2021) Si definisce “sconcertato” il sindaco di Bergamo,. Nella sua città, una delle più colpite nel mondo dal coronavirus, la campagna vaccinale comincia solo oggi. “Purtroppo è la Regione che comanda” spiega in un’intervista alla Repubblica e il dito è puntato sull’assessore regionale Giulio: per arrivare all’immunità di gregge, fa i conti, “solo in Lombardia ciò richiede che si facciano almeno 30 milaal giorno e altrettante seconde dosi. L’assessoreci ha detto che tra qualche giorno arriveremo a 10 mila. Se il passo è questo, ci metteremo due anni…”. Il modello da seguire è quello di Israele, prosegue ancora: “Il senso dell’urgenza è plasticamente leggibile nell’organizzazione di Israele, che sta vaccinando i suoi abitanti ...