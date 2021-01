Ginnastica artistica | le nuove seniores | la classe 2005 può andare alle Olimpiadi! Listunova fenomeno | occhio agli USA E l’Italia…

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato, un nuovo anno ha finalmente fatto capolino nelle nostre vite dopo dodici mesi davvero da incubo. In estate andranno in scena le Olimpiadi, rinviate di dodici mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Nuova stagione anche per lae, come sempre, il 1° gennaio porta con sè una serie di: le ragazze che spegneranno 16 candeline durante l’anno appena incominciato passano infatti di categoria, lasciano le juniores e possono finalmente gareggiare tra le grandi. E attenzione, perché laavrà il diritto di partecipare ai Giochi, cosa che non sarebbe successa se la rassegna a cinque cerchi si fosse svolta regolarmente nel 2020. Novità importante perché tra tutte lec’è un potenziale ...