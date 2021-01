Giallo sull’infermiera portoghese morta dopo il vaccino. Il padre: “Era in perfetta salute” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Aveva solo 41 anni ed era in ottima salute. Pretendo la verità sulla morte di mia figlia”. Parla così a un quotidiano locale il padre di Sonia Azevedo, l’infermiera portoghese morta il giorno dopo di Capodanno. Esattamente 48 ore dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid. Chi era Sonia Azevedo Sónia ha lavorato per più di 10 anni nel reparto pediatrico dell’IPO. Dal giorno della sua morte, amici, colleghi professionisti e familiari hanno reso omaggio all’aiuto sui social network. “Incredulo ho ricevuto la notizia e incredulo ancora non voglio crederci. È una partenza inaspettata per chi ha dato il meglio e ha ancora tanto da dare ”, si legge in un messaggio. Anche i genitori dei bambini che sono o sono stati ricoverati all’IPO e che hanno privato con l’assistente ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) “Aveva solo 41 anni ed era in ottima. Pretendo la verità sulla morte di mia figlia”. Parla così a un quotidiano locale ildi Sonia Azevedo, l’infermierail giornodi Capodanno. Esattamente 48 oreaver ricevuto ilanti Covid. Chi era Sonia Azevedo Sónia ha lavorato per più di 10 anni nel reparto pediatrico dell’IPO. Dal giorno della sua morte, amici, colleghi professionisti e familiari hanno reso omaggio all’aiuto sui social network. “Incredulo ho ricevuto la notizia e incredulo ancora non voglio crederci. È una partenza inaspettata per chi ha dato il meglio e ha ancora tanto da dare ”, si legge in un messaggio. Anche i genitori dei bambini che sono o sono stati ricoverati all’IPO e che hanno privato con l’assistente ...

Ilconservator : RT @SecolodItalia1: Giallo sull’infermiera portoghese morta dopo il vaccino. Il padre: “Era in perfetta salute” - Joker__Reloaded : RT @SecolodItalia1: Giallo sull’infermiera portoghese morta dopo il vaccino. Il padre: “Era in perfetta salute” - SecolodItalia1 : Giallo sull’infermiera portoghese morta dopo il vaccino. Il padre: “Era in perfetta salute” -