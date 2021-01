Giallo sulla morte di Tanya Roberts: l'ex Bond Girl è ancora viva (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ Giallo su Tanya Roberts. Contrariamente a quanto dichiarato dal suo agente, informato a sua volta dal marito dell’attrice, l’ex Bond Girl negli anni Ottanta e Charlie’s Angel in pensione è viva. Roberts, 65 anni, è stata ricoverata il 24 dicembre dopo essersi sentita male mentre passeggiava con il suo cane. Nelle ultime ore il suo agente Mike Pingel ha inviato un comunicato annunciandone la morte. La nota forniva anche dettagli e una dichiarazione del marito, Lance O’Brien: “Mentre le tenevo la mano nei suoi ultimi attimi ha aperto gli occhi”. Ora invece la retromarcia, con Pingel costretto a precisare che l’informazione diffusa non era corretta. Non è chiaro cosa abbia indotto in errore il marito e di conseguenza l’agente. L’attrice è nota per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) E’su. Contrariamente a quanto dichiarato dal suo agente, informato a sua volta dal marito dell’attrice, l’exnegli anni Ottanta e Charlie’s Angel in pensione è, 65 anni, è stata ricoverata il 24 dicembre dopo essersi sentita male mentre passeggiava con il suo cane. Nelle ultime ore il suo agente Mike Pingel ha inviato un comunicato annunciandone la. La nota forniva anche dettagli e una dichiarazione del marito, Lance O’Brien: “Mentre le tenevo la mano nei suoi ultimi attimi ha aperto gli occhi”. Ora invece la retromarcia, con Pingel costretto a precisare che l’informazione diffusa non era corretta. Non è chiaro cosa abbia indotto in errore il marito e di conseguenza l’agente. L’attrice è nota per ...

