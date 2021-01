Ghanese scaglia bici contro i poliziotti per sfuggire all'arresto (Di martedì 5 gennaio 2021) Salvatore Di Stefano L'africano, 31 anni, è stato sorpreso da una volante di pattuglia in atteggiamenti sospetti in compagnia di un connazionale La polizia di stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino Ghanese di 31 anni, il quale adesso dovrà rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Per il secondo reato contestato è stato invece denunciato un connazionale dell'africano. La notizia dell'arresto è stata diffusa dalla stessa questura di Modena, attraverso la sua pagina uffciale. I due stranieri due sere fa erano stati sorpresi in atteggiamenti piuttosto sospetti da una volante in servizio di pattugliamento che si trovava a transitare in via Giannone - angolo Piazzale Risorgimento. Alla vista dell'auto della polizia gli africani ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Salvatore Di Stefano L'africano, 31 anni, è stato sorpreso da una volante di pattuglia in atteggiamenti sospetti in compagnia di un connazionale La polizia di stato di Modena ha tratto inun cittadinodi 31 anni, il quale adesso dovrà rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Per il secondo reato contestato è stato invece denunciato un connazionale dell'africano. La notizia dell'è stata diffusa dalla stessa questura di Modena, attraverso la sua pagina uffciale. I due stranieri due sere fa erano stati sorpresi in atteggiamenti piuttosto sospetti da una volante in servizio di pattugliamento che si trovava a transitare in via Giannone - angolo Piazzale Risorgimento. Alla vista dell'auto della polizia gli africani ...

paolaokaasan : RT @maxwolf63: Modena, non lo lasciano spacciare in pace: ghanese scaglia la bici contro i poliziotti e ne ferisce due: - conci66aa : RT @piergiuseppe36: Modena, non lo lasciano spacciare in pace: ghanese scaglia la bici contro i poliziotti e ne ferisce due - alexanderxxviii : Spacciatore ghanese scaglia una bici contro la polizia: arrestato. I poliziotti hanno riportato cinque giorni di pr… - iduxking : RT @piergiuseppe36: Modena, non lo lasciano spacciare in pace: ghanese scaglia la bici contro i poliziotti e ne ferisce due - garat_o_meter : RT @maxwolf63: Modena, non lo lasciano spacciare in pace: ghanese scaglia la bici contro i poliziotti e ne ferisce due: -