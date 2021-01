GFVIP | Samantha De Grenet offesa da Antonella Elia | cosa è successo dopo la puntata

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Trentunesimadelricca di eventi che hanno accentrato l’interesse del pubblico sempre in prima fila, soprattutto sui social, e quello di Alfonso Signorini ed entourage per commentare. Interessante il confronto tra Pierpaolo e la mamma che si sono chiariti in seguito alla divergenza d’opinione avuta a Capodanno, dove l’ex velino ha promesso che non si spingerà oltre vista la preoccupazione della donna per il nipote che lo guarda. Presentata alla signora Petrelli anche Giulia che in evidente imbarazzo ha provato a dissociarsi dall’incontro molto privato tra mamma e figlio. Altro momento clou della serata riguarda la visita diDea cui ha fatto più di un’accusa dal dire che è un’arrogante, bulla del quartiere, e anche che è ingrassata. Sul ...