GF Vip | le rivelazioni di Andrea Zenga | “Non ho rapporti con mio padre Walter | non c’è mai stato”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il rapporto trae figlio non è sempre idilliaco, e nemmeno le festività natalizie in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo possono bastare per ricucire gli strappi. E’ quanto raccontato da, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP, che ha rivelato di non aver praticamente mai avuto un rapporto con suo papà, storico portiere dell’Inter e della Nazionale azzurra., nato il 16 settembre 1993 a Milano dall’unione trae Roberta Termali, ha chiarito che comunque questa mancanza nella sua vita non gli ha procurato particolari sofferenze, perchè ci sono state altre persone che si sono occupate di lui dandogli l’amore di cui aveva bisogno. “Nei momenti importanti della mia vita, e ...