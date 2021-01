GF Vip, la fidanzata di Andrea Zelletta rompe il silenzio (Di martedì 5 gennaio 2021) Natalia Paragoni ha rotto il silenzio per spiegare il motivo della sua assenza in trasmissione Oggi pomeriggio Natalia, fidanzata del concorrente del GF Vip, ha spiegato sulle sue storie Instagram perché ha scelto di non intervenire ieri in puntata. Ecco cosa scrive la ragazza di Zelletta: “Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita, e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea.” Natalia è stata infatti protagonista di un chiacchiericcio su un suo presunto tradimento durante una vacanza la scorsa estate trascorsa a Capri. A dare voce al chiacchiericcio e riportarlo in tv attraverso prima il confessionale e poi durante il confronto tra la coppia nel corso di una precedente puntata è stata la modella brasiliana ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Natalia Paragoni ha rotto ilper spiegare il motivo della sua assenza in trasmissione Oggi pomeriggio Natalia,del concorrente del GF Vip, ha spiegato sulle sue storie Instagram perché ha scelto di non intervenire ieri in puntata. Ecco cosa scrive la ragazza di: “Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita, e che merita il mio amore ogni giorno di più:.” Natalia è stata infatti protagonista di un chiacchiericcio su un suo presunto tradimento durante una vacanza la scorsa estate trascorsa a Capri. A dare voce al chiacchiericcio e riportarlo in tv attraverso prima il confessionale e poi durante il confronto tra la coppia nel corso di una precedente puntata è stata la modella brasiliana ...

