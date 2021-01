GF Vip, De Grenet shock replica nella notte al bodyshaming della Elia (‘Sei ingrassata’): «Ho avuto un tumore» (Di martedì 5 gennaio 2021) Samantha e Antonella (US Endemol Shine) “Sei ingrassata“. L’esternazione (gratuita) al vetriolo di Antonella Elia, pronunciata al Grande Fratello Vip 5, ha colpito profondamente Samantha De Grenet. Al termine del trentunesimo appuntamento del reality show, la concorrente si è infatti sfogata in lacrime con Stefania Orlando, riportando alla mente il tumore al seno che l’ha colpita nel 2018, trasformando per tanto tempo il suo fisico e procurandole, soprattutto in quel periodo, un evidente gonfiore dovuto ai medicinali che doveva prendere per curarsi. Visibilmente scossa, Samantha si è confrontata con Stefania sullo scontro avuto con l’esagerata Antonella: “Ho fatto la signora. (…) Anche per tutto il resto, mi sembra che io sono stata sulle mie. Non ho fatto quella ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 5 gennaio 2021) Samantha e Anto(US Endemol Shine) “Sei ingrassata“. L’esternazione (gratuita) al vetriolo di Anto, pronunciata al Grande Fratello Vip 5, ha colpito profondamente Samantha De. Al termine del trentunesimo appuntamento del reality show, la concorrente si è infatti sfogata in lacrime con Stefania Orlando, riportando alla mente ilal seno che l’ha colpita nel 2018, trasformando per tanto tempo il suo fisico e procurandole, soprattutto in quel periodo, un evidente gonfiore dovuto ai medicinali che doveva prendere per curarsi. Visibilmente scossa, Samantha si è confrontata con Stefania sullo scontrocon l’esagerata Anto: “Ho fatto la signora. (…) Anche per tutto il resto, mi sembra che io sono stata sulle mie. Non ho fatto quella ...

