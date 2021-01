Gf Vip, Dayane Mello choc: 'Ha tentato il suicidio'. Intervengono gli altri concorrenti (Di martedì 5 gennaio 2021) Dayane Mello choc: ' Ha tentato il suicidio '. Intervengono gli altri concorrenti. Dopo la puntata di ieri sera, la modella brasiliana si è sfogata con Mario Ermito, rivelando all'attore anche un ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021): ' Hail'.gli. Dopo la puntata di ieri sera, la modella brasiliana si è sfogata con Mario Ermito, rivelando all'attore anche un ...

