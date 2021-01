GF Vip, Dayane e Oppini si lanciano frecciatine a distanza: cosa è successo in puntata e dopo (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante e dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, qualcosa ha infastidito davvero i fan di Dayane Mello. In particolare, il rapporto mai semplice che c'è sempre stato tra la modella brasiliana ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante el'ultimadel Grande Fratello Vip, qualha infastidito davvero i fan diMello. In particolare, il rapporto mai semplice che c'è sempre stato tra la modella brasiliana ...

Advertising

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - tempoweb : Dal disastro all'ecatombe nomination Al #GrandeFratelloVip5 mezza casa finisce al televoto - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Continua lo scontro tra Dayane Mello e Stefania Orlando; la brasiliana non risparmia critiche alla showgirl e spiffera una… - fanpage : #Gfvip, tutti contro Dayane Mello -