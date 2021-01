Gf Vip, Andrea Zenga: le drammatiche dichiarazioni sul padre Walter (Di martedì 5 gennaio 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Andrea Zenga ha fatto delle drammatiche dichiarazioni sul rapporto con il padre. Cosa ha detto. Andrea Zenga. Fonte: InstagramNel corso della puntata di ieri, lunedì 4 gennaio, del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto affrontare con i concorrenti della Casa alcune delicate tematiche, tra cui anche il difficile rapporto tra Andrea Zenga e il padre Walter. L’inquilino della casa del Gf Vip si è lasciato andare ad alcune drammatiche dichiarazioni che rivelano in lui un vuoto incolmabile, che solo la figura di un padre può riempire. Ecco cosa ha detto. Il percorso di ... Leggi su altranotizia (Di martedì 5 gennaio 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vipha fatto dellesul rapporto con il. Cosa ha detto.. Fonte: InstagramNel corso della puntata di ieri, lunedì 4 gennaio, del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto affrontare con i concorrenti della Casa alcune delicate tematiche, tra cui anche il difficile rapporto trae il. L’inquilino della casa del Gf Vip si è lasciato andare ad alcuneche rivelano in lui un vuoto incolmabile, che solo la figura di unpuò riempire. Ecco cosa ha detto. Il percorso di ...

