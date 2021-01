‘Gf Vip 5’ | un volto noto si scaglia contro Antonella Elia dopo il battibecco con Samantha De Grenet | “La cattiveria e la stupidità sono il peggior difetto”

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 gennaio 2021) E’ andata di recente in onda la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip, il game-show più discusso e chiacchierato di Canale 5. La diretta è subito partita con una bomba, che il conduttore Alfonso Signorini ha sganciato servendo al pubblico un in-ssenza eguali tra due forti quote rosa dello showbitz. Parliamo della temutissima opinionista in caricae la showgirl, attualmente reclusa nella Casa più spiata di Italia,De. La, si è infatti mostrata nella glass room più agguerrita che mai nei confronti della collega, rivolgendole delle parole che il web non ha affatto apprezzato. A farla da padrone, esternazioni forti come “sei ingrassata” e “sei la regina del gorgonzola“, che hanno messo in scena una brutta pagina di ...