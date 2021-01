‘Gf Vip 5’, il legale di Giulia Salemi ha diffidato Salvo Veneziano: ecco perché (Di martedì 5 gennaio 2021) Risale a pochi giorni fa una mossa social di Salvo Veneziano che aveva provocato la reazione del popolo del web anche a causa del consenso dimostrato all’ex gieffino dal padre di Pierpaolo Pretelli. Veneziano aveva infatti pubblicato su Instagram un video della Salemi durante la sua partecipazione al programma del 2014 Gandia Shore. Nella clip appare la ragazza insieme al concorrente Abraham Garcia, col quale ai tempi aveva un relazione. Nel commentare e punzecchiare la Salemi, Salvo l’aveva criticata scrivendo: “Trova l’amore della sua vita in ogni reality“. Questo post, ricevendo anche il like di Bruno Pretelli, aveva scatenato la reazione del web che non ha apprezzato né l’intervento social di Salvo né il gesto del papà di Pierpaolo. A seguito della pubblicazione di ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 gennaio 2021) Risale a pochi giorni fa una mossa social diche aveva provocato la reazione del popolo del web anche a causa del consenso dimostrato all’ex gieffino dal padre di Pierpaolo Pretelli.aveva infatti pubblicato su Instagram un video delladurante la sua partecipazione al programma del 2014 Gandia Shore. Nella clip appare la ragazza insieme al concorrente Abraham Garcia, col quale ai tempi aveva un relazione. Nel commentare e punzecchiare lal’aveva criticata scrivendo: “Trova l’amore della sua vita in ogni reality“. Questo post, ricevendo anche il like di Bruno Pretelli, aveva scatenato la reazione del web che non ha apprezzato né l’intervento social diné il gesto del papà di Pierpaolo. A seguito della pubblicazione di ...

