GF Vip 2020, scontro Elia-De Grenet, tutti contro Dayane: le pagelle della trentunesima puntata (Di martedì 5 gennaio 2021) Il GF Vip non si ferma e torna con una puntata ricca di emozioni condotta, ancora una volta, da un magistrale Alfonso Signorini. Il cast, sempre più ricco e variegato, non annoia, con dinamiche sempre nuovi, intrighi da sciogliere e strategie da scoprire. Al centro della puntata il flirt fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma anche il comportamento di Dayane Mello e la storia, toccante, di Giacomo Urtis. Scopriamo le pagelle della trentunesima puntata del GF Vip. Dayane MELLO – Nella trentunesima puntata del GF Vip, la modella è costretta a rispondere ad attacchi che arrivano da più fronti. Dopo aver causato con le sue rivelazioni (che per ora non sono state confermate) una crisi ... Leggi su dilei (Di martedì 5 gennaio 2021) Il GF Vip non si ferma e torna con unaricca di emozioni condotta, ancora una volta, da un magistrale Alfonso Signorini. Il cast, sempre più ricco e variegato, non annoia, con dinamiche sempre nuovi, intrighi da sciogliere e strategie da scoprire. Al centroil flirt fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma anche il comportamento diMello e la storia, toccante, di Giacomo Urtis. Scopriamo ledel GF Vip.MELLO – Nelladel GF Vip, la moè costretta a rispondere ad attacchi che arrivano da più fronti. Dopo aver causato con le sue rivelazioni (che per ora non sono state confermate) una crisi ...

GrandeFratello : Oggi dalle 20:40 su #Canale5 appuntamento speciale con 'Grande Fratello Vip Happy New Year': una serata di canti, b… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - infoitcultura : Mario Ermito eliminato?/ Insorge al Grande Fratello Vip 2020 e parte all'attacco! - tempoweb : Dal disastro all'ecatombe nomination Al #GrandeFratelloVip5 mezza casa finisce al televoto - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, pagelle e nominati/ Antonella Elia senza freni, Natalia Paragoni choc -

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2020 Grande Fratello Vip 2020, pagelle e nominati/ Antonella Elia senza freni, Natalia Paragoni choc Il Sussidiario.net GF Vip 2020, scontro Elia-De Grenet, tutti contro Dayane: le pagelle della trentunesima puntata

Il GF Vip non si ferma e torna con una puntata ricca di emozioni condotta, ancora una volta, da un magistrale Alfonso Signorini. Il cast, sempre più ricco e variegato, non annoia, con dinamiche ...

Antonella Elia, che caos: entra nella casa e insulta la De Grenet – VIDEO

Polemiche pesantissime si abbattono sul capo di Antonella Elia. L'opinionista del GF attacca pesantemente Samantha De Grenet: "È body shaming" ...

Il GF Vip non si ferma e torna con una puntata ricca di emozioni condotta, ancora una volta, da un magistrale Alfonso Signorini. Il cast, sempre più ricco e variegato, non annoia, con dinamiche ...Polemiche pesantissime si abbattono sul capo di Antonella Elia. L'opinionista del GF attacca pesantemente Samantha De Grenet: "È body shaming" ...