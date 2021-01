Germania, tasso disoccupazione dicembre stabile al 6,1% (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ stabile la disoccupazione in Germania a dicembre. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato si conferma al 6,1% come il mese precedente e atteso dagli analisti. Parallelamente, c’è stato un calo di 37mila disoccupati dopo la contrazione di 40mila rilevato a novembre (dato rivisto da -39 mila) e contro un aumento di 10mila unità stimato dagli analisti. Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,707 milioni dai 2,669 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,776 milioni da 2,813 milioni precedenti (dato rivisto da 2,817 milioni). Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’lain. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui ildidestagionalizzato si conferma al 6,1% come il mese precedente e atteso dagli analisti. Parallelamente, c’è stato un calo di 37mila disoccupati dopo la contrazione di 40mila rilevato a novembre (dato rivisto da -39 mila) e contro un aumento di 10mila unità stimato dagli analisti. Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,707 milioni dai 2,669 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,776 milioni da 2,813 milioni precedenti (dato rivisto da 2,817 milioni).

rudy_matrix : @PersilQ @valy_s @VoceIddio La Germania ha un tasso di mortalità pari all’11,3 x 1.000 abitanti. Avendo 84MLN di ab… - tal_Marco : RT @GhiselliFabio1: @enrico_zanetti Infatti. Poi guardiamo la Germania, (che con la Cina si relaziona), ma anche la Francia, dove l'uso del… - GhiselliFabio1 : @enrico_zanetti Infatti. Poi guardiamo la Germania, (che con la Cina si relaziona), ma anche la Francia, dove l'uso… - TorinoNews24 : 2020 in profondo rosso per l'Italia – Pil in caduta libera, anche per Spagna, Francia e Germania: si punta al tasso… -