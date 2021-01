Germania, Merkel prolunga il lockdown duro fino al 31 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato la proroga e l'inasprimento del lockdown in Germania, fino alla fine del mese di gennaio 2021. "Vogliamo prolungare le decisioni che abbiamo preso a dicembre fino al 31 gennaio e in alcuni settori dovremo rafforzare ancora queste decisioni". Contro l'epidemia di coronavirus, la cancelliera intende rafforzare il lockdown, chiedendo ai tedeschi di ridurre ulteriormente i loro contatti fino al 31 gennaio. La maggior parte dei negozi non alimentari, bar, ristoranti, luoghi culturali, alberghi e scuole resteranno chiusi. "Dobbiamo ridurre ancora i nostri contatti sociali per combattere la pandemia", ha dichiarato la cancelliera nel corso di una conferenza ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 gennaio 2021) La cancelliera tedesca Angelaha annunciato la proroga e l'inasprimento delinalla fine del mese di2021. "Vogliamore le decisioni che abbiamo preso a dicembreal 31e in alcuni settori dovremo rafforzare ancora queste decisioni". Contro l'epidemia di coronavirus, la cancelliera intende rafforzare il, chiedendo ai tedeschi di ridurre ulteriormente i loro contattial 31. La maggior parte dei negozi non alimentari, bar, ristoranti, luoghi culturali, alberghi e scuole resteranno chiusi. "Dobbiamo ridurre ancora i nostri contatti sociali per combattere la pandemia", ha dichiarato la cancelliera nel corso di una conferenza ...

