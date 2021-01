Germania, accelera il commercio al dettaglio a novembre (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – accelera il commercio al dettaglio in Germania e supera le aspettative a novembre. Le vendite in termini reali hanno registrato un aumento dell’1,9% su mese, dopo il +2,6% registrato il mese precedente. Il dato sorprende le attese degli analisti che erano per un decremento del 2%. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, la variazione annua si attesta a +5,6% dal +8,6% di ottobre (rivisto da un preliminare +8,2%), risultando anche in questo caso migliore delle attese che indicavano un +3,9%. Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) –ilaline supera le aspettative a. Le vendite in termini reali hanno registrato un aumento dell’1,9% su mese, dopo il +2,6% registrato il mese precedente. Il dato sorprende le attese degli analisti che erano per un decremento del 2%. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), inoltre, la variazione annua si attesta a +5,6% dal +8,6% di ottobre (rivisto da un preliminare +8,2%), risultando anche in questo caso migliore delle attese che indicavano un +3,9%.

(Teleborsa) - Accelera il commercio al dettaglio in Germania e supera le aspettative a novembre. Le vendite in termini reali hanno registrato un aumento dell'1,9% su mese, dopo il +2,6% registrato il ...

