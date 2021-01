Garante detenuti a D’Amato | vaccini subito

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “È morto nell’ospedale di Rieti, dopo due settimane di ricovero, un detenuto di 66 anni, affetto da Covid: il primo nel 2021, il primo dall’inizio della pandemia nel Lazio, il tredicesimo (in Italia) di questa seconda ondata. In carcere, come nelle Rsa, continuano ad accendersi e spegnersi focolai Covid. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: nelle carceri, come nelle Rsa, bisognerebbe provvedere alle vaccinazioni in via prioritaria”. Cosi’ in una nota ildelle persone sottoposte a misure restrittive della liberta’ personale della Regione Lazio, Stefano Anastasia, il quale proprio ieri aveva inviato una lettera all’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, per chiedere all’assessore di rappresentare, in sede di Conferenza delle Regioni e nelle relazioni istituzionali con il ministro della Salute e con il Commissario straordinario ...