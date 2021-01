Future USA deboli con focus su ballottaggio in Georgia (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici statunitensi viaggiano all’insegna della prudenza anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, più tardi, con gli investitori attenti alla evoluzione sul fronte Covid con diversi i Paesi costretti a nuove misure di restrizione. A ciò si aggiunge il nervosismo per le questioni interne agli USA, in particolare i voti per i ballottaggi nello stato della Georgia che decideranno la maggioranza del Senato americano. Il Future sul Dow Jones lima lo 0,05% a 30.090 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede appena lo 0,04% a 3.690 punti. Appena sotto la parità anche il contratto sul Nasdaq -0,07% a 12.677 punti. Sul fronte macroeconomico, è atteso nel pomeriggio il dato sull’indice ISM manifatturiero. Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Isugli indici statunitensi viaggiano all’insegna della prudenza anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, più tardi, con gli investitori attenti alla evoluzione sul fronte Covid con diversi i Paesi costretti a nuove misure di restrizione. A ciò si aggiunge il nervosismo per le questioni interne agli USA, in particolare i voti per i ballottaggi nello stato dellache decideranno la maggioranza del Senato americano. Ilsul Dow Jones lima lo 0,05% a 30.090 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede appena lo 0,04% a 3.690 punti. Appena sotto la parità anche il contratto sul Nasdaq -0,07% a 12.677 punti. Sul fronte macroeconomico, è atteso nel pomeriggio il dato sull’indice ISM manifatturiero.

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA deboli con focus su ballottaggio in Georgia Il Messaggero Borsa: Europa debole a meta' seduta, a Piazza Affari vola Mps (+8%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 gen - Si muovono all'insegna della debolezza le Borse europee a meta' seduta. Strette tra i nuovi ...

(Teleborsa) - I Future sugli indici statunitensi viaggiano all'insegna della prudenza anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, più tardi, con gli investitori attenti alla evoluzione ...