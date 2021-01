Furto a Buckingham Palace. Il maggiordomo deruba la regina e rivende gli oggetti sul web: cosa ha portato via e quanto ha guadagnato (Di martedì 5 gennaio 2021) Clamoroso Furto a Buckingham Palace ai danni della famiglia reale. La notizia è stata riportata dalla BBC e in poco tempo fa fatto il giro del mondo. Protagonista, come nei classici romanzi gialli, il maggiordomo, che tra l’11 novembre 2019 e il 7 agosto 2020 ha trafugato oggetti del valore di centomila sterline per poi rivenderli sul Ebay, il famoso sito di vendita e aste online. Adamo Canto, 37 anni, si è dichiarato colpevole presso la Westminster Magistrates ‘Court di tre capi di imputazione per Furto. La polizia ha trovato una “quantità significativa” di oggetti rubati nei suoi alloggi presso i Royal Mews a Buckingham Palace. Canto, nato a da Scarborough, nel North Yorkshire, è stato rilasciato su cauzione dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Clamorosoai danni della famiglia reale. La notizia è stata riportata dalla BBC e in poco tempo fa fatto il giro del mondo. Protagonista, come nei classici romanzi gialli, il, che tra l’11 novembre 2019 e il 7 agosto 2020 ha trafugatodel valore di centomila sterline per poirli sul Ebay, il famoso sito di vendita e aste online. Adamo Canto, 37 anni, si è dichiarato colpevole presso la Westminster Magistrates ‘Court di tre capi di imputazione per. La polizia ha trovato una “quantità significativa” dirubati nei suoi alloggi presso i Royal Mews a. Canto, nato a da Scarborough, nel North Yorkshire, è stato rilasciato su cauzione dopo ...

Incredibile quanto avvenuto a Buckingham Palace: la Regina Elisabetta è stata derubata e il colpevole è uno dei suoi più fidati collaboratori.

