Frasi del buongiorno | ecco le migliori di oggi 5 Gennaio

Leggi su giornal

(Di martedì 5 gennaio 2021)delè martedì 5, speriamo che sia appena iniziato un nuovo giorno ricco di notizie positive e gioia. Dedichiamo un po’ del nostro tempo per dedicare una qualcuno di speciale, perché è con i piccoli gesti che si può migliorare una giornata. Scambiamoci ilcome è nostra abitudine e condividiamo con altri. Vediamo insieme qualche bella frase del. Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona. (Richard Carlson) Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo… Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un ...