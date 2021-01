Frasi d’amore: ecco le migliori di oggi 5 Gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Frasi d’amore – Cos’è l’amore? Domanda tanto banale quanto difficile. L’amore è sicuramente il motore del mondo. Provare amore per qualcuno è un sentimento stupendo. L’amore non è solo di coppia, ma l’amore ha tante forme, si ama un figlio, un fratello, una sorella. Vediamo insieme le più belle Frasi d’amore. Tutto, tutto ciò che so, lo so solo perché amo.(Lev Tolstoj) Perché, vedi, ogni giorno ti amo di più. oggi più di ieri e meno di domani.(Rosemonde Gerard) Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.(Antoine de Saint-Exupery) Non era al mio orecchio che hai sussurrato, ma al mio cuore. Non hai baciato le mie labbra, ma la mia anima.(Judy Garland) Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa.(Charlotte Brontë) Più dolce sarebbe la morte se il ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021)– Cos’è l’amore? Domanda tanto banale quanto difficile. L’amore è sicuramente il motore del mondo. Provare amore per qualcuno è un sentimento stupendo. L’amore non è solo di coppia, ma l’amore ha tante forme, si ama un figlio, un fratello, una sorella. Vediamo insieme le più belle. Tutto, tutto ciò che so, lo so solo perché amo.(Lev Tolstoj) Perché, vedi, ogni giorno ti amo di più.più di ieri e meno di domani.(Rosemonde Gerard) Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.(Antoine de Saint-Exupery) Non era al mio orecchio che hai sussurrato, ma al mio cuore. Non hai baciato le mie labbra, ma la mia anima.(Judy Garland) Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa.(Charlotte Brontë) Più dolce sarebbe la morte se il ...

VentagliP : RT @Emili31842148: In quel quaderno sui fogli bianchi parole confuse a frasi alternate parlavano d'amore Parlavano di te E Li'tra le par… - nomadesempre : RT @Emili31842148: In quel quaderno sui fogli bianchi parole confuse a frasi alternate parlavano d'amore Parlavano di te E Li'tra le par… - foyli : RT @Emili31842148: In quel quaderno sui fogli bianchi parole confuse a frasi alternate parlavano d'amore Parlavano di te E Li'tra le par… - Emili31842148 : In quel quaderno sui fogli bianchi parole confuse a frasi alternate parlavano d'amore Parlavano di te E Li'tra l… - suungflower : seguite @lilpeachflower per frasi d’amore e affinità tra segni zodiacali -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi d’amore Abbraccio, l’atto di aprire le braccia e il cuore (per dare e ricevere conforto) Corriere della Sera