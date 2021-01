Francesca Barra al vetriolo sul Gf Vip | “la stupidità non ha speranza”

Leggi su chenews

(Di martedì 5 gennaio 2021)alsul Gf Vip, la giornalista non ha per niente gradito il siparietto di ieri sera tra Antonella Elia e Samanta De Grenet. foto facebookIeri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e tra le varie cose successe, tutto il pubblico ha assistito ad un forte litigio tra Antonella Elia, opinionista del programma e Samanta De Grenet che è una delle concorrenti. Nel loro scontro verbale si sono sfiorati toni molto pesanti con delle accuse davvero forti specialmente da parte della bionda che non ha risparmiato la sua nemica in nulla ammettendo anche di trovarla ingrassata, permettendole di replicare davvero il minimo indispensabile. Oggi a distanza di un giorno ad intervenire tramite social è la moglie di Claudio Santamaria che ammette: “La cosa piu? intelligente e? sapere che ...