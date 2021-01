Formula 1 - 2021 all'ombra del Covid-19, l'Australia potrebbe saltare (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo scorso dicembre, il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato il calendario 2021 del Mondiale di Formula 1. Ma l'emergenza sanitaria globale non è ancora cessata e, nonostante i primi passi legati alla vaccinazione, la programmazione delle gare è destinata a cambiare ancora. Si comincia dal Bahrain. Sia chiaro, manca ancora l'ufficialità, ma la questione è sul tavolo delle squadre già da prima di Natale. Correre in Australia è altamente improbabile, a causa delle restrittive norme anti-contagio che, tra le altre cose, prevedono un periodo di quarantena per chi entra nel paese. Questo complicherebbe molto il normale svolgimento del GP d'Australia, destinato così a essere rinviato nel secondo semestre del 2021. Questa decisione porterà la Formula 1 a rivedere i propri piani, perché ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo scorso dicembre, il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato il calendariodel Mondiale di1. Ma l'emergenza sanitaria globale non è ancora cessata e, nonostante i primi passi legati alla vaccinazione, la programmazione delle gare è destinata a cambiare ancora. Si comincia dal Bahrain. Sia chiaro, manca ancora l'ufficialità, ma la questione è sul tavolo delle squadre già da prima di Natale. Correre inè altamente improbabile, a causa delle restrittive norme anti-contagio che, tra le altre cose, prevedono un periodo di quarantena per chi entra nel paese. Questo complicherebbe molto il normale svolgimento del GP d', destinato così a essere rinviato nel secondo semestre del. Questa decisione porterà la1 a rivedere i propri piani, perché ...

2021 all'ombra del Covid-19, l'Australia potrebbe saltare

Sembra ormai inevitabile il rinvio del GP d'Australia di F.1. La stagione potrebbe partire dal Bahrain, il 28 marzo. Todt: "Si parte da un foglio bianco" ...

