Fonseca e il campionato | «Milan straordinario | ma le favorite sono Juve e Inter» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa della lotta scudetto in Serie A: queste le parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa della lotta scudetto in Serie A. Queste le parole del tecnico giallorosso. SERIE A – «Continua a dire che le squadre che hanno fanno gli investimenti maggiori per vincere il campionato sono Juventus e Inter, poi ci sono 5-6 squadre, compreso noi che hanno ambizioni, possiamo vedere il Milan cosa sta facendo, poi Napoli e Atalanta, ma le favorite sono queste due squadre che hanno investito di più».

