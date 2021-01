Fondi Lega, Luca Sostegni patteggia 4 anni e 10 mesi di pena: è considerato dai pm di Milano il prestanome dei commercialisti del Carroccio (Di martedì 5 gennaio 2021) Luca Sostegni, ritenuto prestanome del commercialista Michele Scillieri, ha patteggiato 4 anni e 10 mesi. L’uomo, arrestato a luglio nell’inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission e sui presunti Fondi neri per la Lega, dovrà anche pagare una multa di 1.000 euro e ha già versato 20mila euro come risarcimento. Il patteggiamento concordato tra Sostegni – ora ai domiciliari – e i magistrati della procura di Milano è stato ratificato dalla giudice per le indagini preliminari Raffaella Mascarino. Il 62enne, accusato di peculato ed estorsione, ha collaborato alle indagini e può diventare teste chiave in dibattimento. Si avvicina infatti la richiesta di processo immediato per gli altri arrestati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021), ritenutodel commercialista Michele Scillieri, hato 4e 10. L’uomo, arrestato a luglio nell’inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission e sui presuntineri per la, dovrà anche pagare una multa di 1.000 euro e ha già versato 20mila euro come risarcimento. Ilmento concordato tra– ora ai domiciliari – e i magistrati della procura diè stato ratificato dalla giudice per le indagini preliminari Raffaella Mascarino. Il 62enne, accusato di peculato ed estorsione, ha collaborato alle indagini e può diventare teste chiave in dibattimento. Si avvicina infatti la richiesta di processo immediato per gli altri arrestati ...

matteosalvinimi : Per la procura questa 'Onlus' si è indebitamente intascata 16 milioni di fondi pubblici! Ecco perché non amavano la… - RaiNews : Era stato arrestato a luglio nell'inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission e su presunti fondi neri pe… - fabio_tiberia : RT @francotaratufo2: Eccoli qua! Non si smentiscono mai ?? Fondi #Lega, Luca Sostegni patteggia 4 anni e 10 mesi di pena: è considerato dai… - cornobianco : RT @SkyTG24: Fondi Lega, Sostegni patteggia una pena a 4 anni e 10 mesi - soniabetz1 : RT @francotaratufo2: Eccoli qua! Non si smentiscono mai ?? Fondi #Lega, Luca Sostegni patteggia 4 anni e 10 mesi di pena: è considerato dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega Fondi Lega: il prestanome patteggia 4 anni e 10 mesi Il Giorno Coronavirus oggi. Ritardi vaccini, la Lega: «Frasi Gallera non rappresentano Lombardia». Calabria, Spirlì: «Elezioni l’11 aprile»

? Gb, 54.990 nuovi casi, superati i 75 mila morti ? Oltre 84mila vaccinati con la prima dose in Italia ? Germania verso la conferma del lockdown nazionale? Positivo medico di Siracusa vaccinato 6 gior ...

Inchiesta fondi Lega, patteggia 4 anni e 10 mesi il prestanome del commercialista Scillieri

Luca Sostegni, condannato anche a una multa di mille euro, ha già versato 20 mila euro come risarcimento. La sua collaborazione è importante e potrebbe diventare un teste chiave ...

? Gb, 54.990 nuovi casi, superati i 75 mila morti ? Oltre 84mila vaccinati con la prima dose in Italia ? Germania verso la conferma del lockdown nazionale? Positivo medico di Siracusa vaccinato 6 gior ...Luca Sostegni, condannato anche a una multa di mille euro, ha già versato 20 mila euro come risarcimento. La sua collaborazione è importante e potrebbe diventare un teste chiave ...