Follia a Roma | litiga con la moglie | la accoltella e scappa

(Di martedì 5 gennaio 2021) Da una lite scaturita per futili motivi tra marito e, questa mattina ain via Sant’Igino Papa, nel quartiere Primavalle, si è sfiorata la tragedia. L’uomo, infatti, hato laalla gola prima di fuggire a bordo dell’auto. La donna di 70 anni è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai vicini e trasportata in ospedale. Il marito, invece, è stato rintracciato dagli agenti di Polizia: anche lui, ferito, è stato portato in un nosocomio. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

