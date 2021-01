Five Eyes: Cary Elwes nel cast del nuovo film diretto da Guy Ritchie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel cast del thriller Five Eyes, diretto da Guy Ritchie, ci sarà anche l'attore Cary Elwes, la star del film cult La storia fantastica. Five Eyes sarà il nuovo film diretto da Guy Ritchie e nel cast del progetto ci sarà anche l'attore Cary Elwes, la star del cult La storia fantastica. Il progetto sarà un nuovo thriller scritto da Iwan Atkinson e Marn Davies e il ruolo del protagonista sarà affidato a Jason Statham. Al cento della trama di Five Eyes, del cui cast fa parte anche l'attrice Aubrey Plaza, ci sarà l'agente dell'MI6 Orson ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Neldel thrillerda Guy, ci sarà anche l'attore, la star delcult La storia fantastica.sarà ilda Guye neldel progetto ci sarà anche l'attore, la star del cult La storia fantastica. Il progetto sarà unthriller scritto da Iwan Atkinson e Marn Davies e il ruolo del protagonista sarà affidato a Jason Statham. Al cento della trama di, del cuifa parte anche l'attrice Aubrey Plaza, ci sarà l'agente dell'MI6 Orson ...

Perché gli 007 giapponesi spaventano Pechino

Il Giappone pensa di entrare nell’alleanza d’intelligence Five Eyes? Ecco come Pechino (velatamente) minaccia Tokyo ...

