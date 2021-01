Fiorentina | respinta l’offerta per Caicedo | le alternative

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Laha presentato un’offerta per Felipema dopo il no della Lazio ha cominciato a valutare eventualiLafa sul serio nella sua ricerca di un centravanti. Come riporta La Nazione sono tanti i nomi sul tavolo e un’offerta è stata anche presentata. Nello specifico i viola hanno messo sul tavolo 5,5 milioni per l’acquisto a titolo definitivo di Felipe. Offerta ritenuta troppo bassa dalla Lazio. Oltre alper l’attaccante biancoceleste, laha avuto dei contatti esplorativi per Roberto Inglese del Parma e Simone Zaza con il Torino. Leggi su Calcionews24.com