Fiorentina, i convocati di Prandelli per la Lazio. Torna Biraghi

Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio di domani. Torna Biraghi, ancora out Patrick Cutrone destinato salvo sorprese a salutare i viola in questa sessione. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Krastev, Pulgar, Borja Valero.Attaccanti: Kouamé, Vlahovic, Ribery, Foto: Sito Fiorentina

