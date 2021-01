Film Festival, l'America applaude 'Italy On Screen Today' (Di martedì 5 gennaio 2021) 'Nonostante le difficoltà di un anno molto complesso, siamo felici di non aver rinunciato a questa V edizione di Italy on Screen Today che è stata molto apprezzata non soltanto per la grande qualità ... Leggi su askanews (Di martedì 5 gennaio 2021) 'Nonostante le difficoltà di un anno molto complesso, siamo felici di non aver rinunciato a questa V edizione dionche è stata molto apprezzata non soltanto per la grande qualità ...

MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: I Vincitori e Premi speciali della X Edizione del CortoDino De Laurentiis Film Festival - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un festival svedese offre una 'quarantena' cinefila su un'isola: a queste condizioni… - AssDocit : ??Sta per scadere il primo bando per partecipare alla 32a edizione di @FIDMarseille DATE ??luglio 2021 CALL??… - calvoinclan : Di corsa! Dove devo firmare? Trascorrereste sette giorni su un'isola deserta a vedere film? - SettenewsWeb : Con un video-messaggio Sophia Loren, fresca vincitrice del premio come miglior attrice dell'anno al “Capri, Hollywo… -