Film Disney 2021 | tutte le uscite dell’anno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) La WaltCompany ha in mente un lungo piano die serie TV da far uscire sia al cinema sia suPlus. Presto la piattaforma streaming sarà ampliata e questo aumenterà di molto il raggio d’azione abbracciando un pubblico molto più vasto. Parlare dei prossimiin uscita al cinema non è semplice, siache il resto degli studi cinematografici si sono accorti l’anno scorso che nulla è certo e per il, almeno all’inizio, le date pensate potrebbero variare. In ogni caso, ora elenchiamo iin arrivo nel. Le prossimeConsiderando quanto è diventata ampia,, in seguito a tutti gli acquisti passati, non c’è da stupirsi che i ...