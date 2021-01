Filippo Tortu positivo al Coronavirus | Grave essere contro il vaccino

(Di martedì 5 gennaio 2021), primatista italiano dei 100 metri con 9''99 (primo azzurro a scendere sotto i 10 secondi), è risultatoal test rapido per il. Era reduce da un Capodanno nella casa ...

RedazioneLaNews : #Milano Filippo Tortu positivo al covid, l'annuncio dell'atleta sui social: 'Fate attenzione' - infoitsport : Coronavirus, l'annuncio di Filippo Tortu su Twitter: 'Sono positivo' - infoitsport : Coronavirus, l'annuncio di Filippo Tortu su Twitter: 'Sono positivo' - infoitsport : Breaking - Filippo Tortu positivo al test rapido del COVID! - infoitsport : Breaking - Filippo Tortu positivo al test rapido del COVID! -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Tortu

Filippo Tortu, primatista italiano dei 100 metri con 9’’99 (primo azzurro a scendere sotto i 10 secondi), è risultato positivo al test rapido per il coronavirus. Era reduce da un Capodanno nella casa ...Anche Filippo Tortu fa le spese della pandemia. Ieri sera via social il primatista italiano dei 100 metri ha fatto sapere di essere risultato positivo al test rapido e di aver fatto il sierologico. In ...