Fenomeno-Milan, meglio della Juventus. Come è possibile? La spiegazione, in 10 punti (Di martedì 5 gennaio 2021) La Juve non si era mai trovata così lontana dalla vetta del campionato nelle passate nove stagioni degli scudetti consecutivi al giro di boa dell'anno solare. Ma i 10 punti di distacco dal Milan capolista sono reali? Il verdetto del "giudice campo" è «sì», domani sera il confronto diretto emetterà però la sentenza d'appello che potrebbe riaprire la serie A o mettere in ginocchio i sogni di rimonta bianconeri (privi di Alex Sandro, positivo al Covid, mentre è dura che ci sia Ibra, che si sta allenando a parte e sui social posta "Tic.. toc.."). Ad oggi, ai 10 punti fra Milan e Juve ne corrispondono altrettanti di spiegazione. 1) Progetto rodato. Non è un caso che il Milan sia primo, tallonato dall'Inter. Sono le due squadre che, nella breve preparazione estiva, hanno avuto meno bisogno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) La Juve non si era mai trovata così lontana dalla vetta del campionato nelle passate nove stagioni degli scudetti consecutivi al giro di boa dell'anno solare. Ma i 10di distacco dalcapolista sono reali? Il verdetto del "giudice campo" è «sì», domani sera il confronto diretto emetterà però la sentenza d'appello che potrebbe riaprire la serie A o mettere in ginocchio i sogni di rimonta bianconeri (privi di Alex Sandro, positivo al Covid, mentre è dura che ci sia Ibra, che si sta allenando a parte e sui social posta "Tic.. toc.."). Ad oggi, ai 10frae Juve ne corrispondono altrettanti di. 1) Progetto rodato. Non è un caso che ilsia primo, tallonato dall'Inter. Sono le due squadre che, nella breve preparazione estiva, hanno avuto meno bisogno ...

Alemilanista86 : Massimo rispetto per la giuve ma nessuna paura. Non so come finirà ma sono sicuro che la squadra metterà tutto in c… - AlejandroCupo : RT @GerardoPetti1: #bergomi dice alcune cose giuste : #Donnarumma giocherebbe titolare in ogni squadra italiana, idem #theohernandez #kessi… - GerardoPetti1 : #bergomi dice alcune cose giuste : #Donnarumma giocherebbe titolare in ogni squadra italiana, idem #theohernandez… - TOSADORIDANIELA : RT @nicolaidileo: Bentornato fenomeno ???? mi sento piú al sicuro, (tranne arbitraggio scelto dalla mafia) BUONGIORNO MILANISTI Forza Milan… - nicolaidileo : Bentornato fenomeno ???? mi sento piú al sicuro, (tranne arbitraggio scelto dalla mafia) BUONGIORNO MILANISTI Forza… -