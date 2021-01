Fenascop Lazio: da Regione no ristori a personale strutture psichiatriche (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Con avviso pubblico reso noto lo scorso 29 dicembre la Regione Lazio, nell’ambito delle iniziative legate all’emergenza Covid, ha stanziato oltre 2 milioni di euro per l’esecuzione di test antigenici per gli operatori impegnati nelle attivita’ socio assistenziali, escludendo da questo provvedimento tutto il personale che lavora nelle comunita’ terapeutiche psichiatriche e socio-riabilitative”. A denunciarlo in una nota stampa e’ Paola Marchetti, presidente di Fenascop Lazio, associazione che rappresenta a livello nazionale e regionale le comunita’ che si occupano di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera per adulti e minori (S.R.T.R.e. – S.R.S.R h 24 e h 12). “Si tratta di un provvedimento che andava esteso anche al personale che lavora nelle comunita’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Con avviso pubblico reso noto lo scorso 29 dicembre la, nell’ambito delle iniziative legate all’emergenza Covid, ha stanziato oltre 2 milioni di euro per l’esecuzione di test antigenici per gli operatori impegnati nelle attivita’ socio assistenziali, escludendo da questo provvedimento tutto ilche lavora nelle comunita’ terapeutichee socio-riabilitative”. A denunciarlo in una nota stampa e’ Paola Marchetti, presidente di, associazione che rappresenta a livello nazionale e regionale le comunita’ che si occupano di riabilitazione psichiatrica extra ospedaliera per adulti e minori (S.R.T.R.e. – S.R.S.R h 24 e h 12). “Si tratta di un provvedimento che andava esteso anche alche lavora nelle comunita’ ...

