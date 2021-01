Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi ha chiuso la loro camera da letto (Foto) (Di martedì 5 gennaio 2021) Abbiamo pianto Paolo Rossi meno di un mese fa, rimarrà sempre nei nostri cuori e a Oggi è un altro giorno Federica Cappelletti, la vedova del grande campione, mantiene alta la memoria ma anche il suo amore immenso (Foto). Si erano conosciuti nel 2003 alla presentazione di un libro e oggi la moglie di Paolo Rossi cerca di farsi forza, soprattutto per le bambine. “Ho capito che era l’uomo della mia vita quando ci siamo rivisti dopo un po’ e abbiamo capito che ci legava questo sentimento fortissimo ed è rimasto fino alla fine. Noi chiudevamo i nostri messaggi sempre con un “ti amo” e credo che non sia facile conservare questo per 17 anni”. Gli ultimi momenti insieme, la scoperta della fragilità di Paolo Rossi: “Sono stati ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) Abbiamo piantomeno di un mese fa, rimarrà sempre nei nostri cuori e a Oggi è un altro giorno, ladel grande campione, mantiene alta la memoria ma anche il suo amore immenso (). Si erano conosciuti nel 2003 alla presentazione di un libro e oggi la moglie dicerca di farsi forza, soprattutto per le bambine. “Ho capito che era l’uomo della mia vita quando ci siamo rivisti dopo un po’ e abbiamo capito che ci legava questo sentimento fortissimo ed è rimasto fino alla fine. Noi chiudevamo i nostri messaggi sempre con un “ti amo” e credo che non sia facile conservare questo per 17 anni”. Gli ultimi momenti insieme, la scoperta della fragilità di: “Sono stati ...

Ema_poet : RT @altrogiornorai1: “C’è stato un filo di speranza che ci ha unito in tutti questi mesi” Federica Cappelletti moglie di #PaoloRossi a #Ogg… - altrogiornorai1 : “C’è stato un filo di speranza che ci ha unito in tutti questi mesi” Federica Cappelletti moglie di #PaoloRossi a… - EnzoDeLuca19881 : RT @RepubblicaTv: La moglie di Paolo Rossi 'Grazie Prato per questo fiume d'amore': Un lungo applauso e cori accolgono fuori dalla cattedra… - itsTods : Federica proverà a fare i cappelletti pure nella prova di Massari #MasterChefIt - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: Le ceneri del campione hanno fatto ingresso nel Duomo all’interno dell’urna, a forma della Coppa del Mondo vinta nel 1982, po… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Cappelletti Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi/ 'Nella sua fragilità, regalava sorrisi...' Il Sussidiario.net Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi ha chiuso la loro camera da letto (Foto)

Abbiamo pianto Paolo Rossi meno di un mese fa, rimarrà sempre nei nostri cuori e a Oggi è un altro giorno Federica Cappelletti, la vedova del grande campione, mantiene alta la memoria ma anche il suo ...

Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi/ “Nella sua fragilità, regalava sorrisi…”

Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, ricorda gli ultimi giorni vissuti accanto al marito nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Abbiamo pianto Paolo Rossi meno di un mese fa, rimarrà sempre nei nostri cuori e a Oggi è un altro giorno Federica Cappelletti, la vedova del grande campione, mantiene alta la memoria ma anche il suo ...Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, ricorda gli ultimi giorni vissuti accanto al marito nel salotto di Oggi è un altro giorno.