Farmacista USA distrugge 500 dosi di vaccino | rivelato il movente basato sul complottismo COVID

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ricorderete tutti la nostra precedente notizia intitolata “Sabotaggio in ospedale USA: dipendenteintenzionalmente 500di”. Eravamo in attesa del risultato delle indagini ed è arrivato: si tratta di unsul. Il dipendente della struttura, un ospedale di Grafton, nel Wisconsin, ha confessato di aver agito fomentato dalla teoria complottista per cui i vaccini a mRNA contengono elementi che possono mutare il DNA delle persone. Teoria molto in voga negli USA negli ambienti complottistici, legati a QAnon ed altre cospirazioni legati alle bufale dei Poteri Forti e dell’NWO Che cosa farai, fratello, quando l’Hulkamania verrà a modificarti il DNA?Riassunto delle puntate precedenti Come riportato nel nostro precedente ...