Farmacista arrestato per aver sabotato 500 dosi di vaccino: "Ha teorie cospirazioniste" (Di martedì 5 gennaio 2021) Un Farmacista dello stato americano del Wisconsin è stato arrestato per aver rimosso intenzionalmente oltre 500 dosi di vaccino Moderna (57 fiale) anti-Covid dal sistema di refrigerazione della struttura sanitaria per cui lavorava, rendendole inutilizzabili e mettendo potenzialmente a rischio la salute delle persone che le avrebbero ricevute. Lo ha reso noto la polizia del dipartimento di Grafton negli scorsi giorni. Ora le forze dell'ordine rendono noto che l'uomo, licenziato, aveva compiuto il gesto per le sue posizioni cospirazioniste: era convinto che il serio "avrebbe mutato il DNA delle persone sottoposte a vaccinazione". Lo riporta il Guardian. Il Farmacista è stato segnalato, licenziato e successivamente arrestato con le accuse di attentato ...

