“Fai attenzione a Pierpaolo…”. GF Vip, a Giulia Salemi arriva ‘l’allarme’. C’è qualcuno che avvisa da fuori (Di martedì 5 gennaio 2021) È stato abbastanza movimentato e ricco di tanti momenti forti l’appuntamento serale con il Grande Fratello Vip. Tanti confronti hanno caratterizzato la serata condotta in studio da Alfonso Signorini. Nove sono i concorrenti che sono andati in nomination (Dayane Mello, Mario Ermito, Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga, Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi), mentre Giacomo Urtis è stato eliminato al televoto: si è salvata l’influencer italo-persiana Giulia Salemi che così può proseguire la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio prima di nominare il concorrente che poi è stato eliminato Alfonso Signorini ha fatto arrivare in studio sia Giulia Salemi che Giacomo Urtis. Ed è subito intervenuta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) È stato abbastanza movimentato e ricco di tanti momenti forti l’appuntamento serale con il Grande Fratello Vip. Tanti confronti hanno caratterizzato la serata condotta in studio da Alfonso Signorini. Nove sono i concorrenti che sono andati in nomination (Dayane Mello, Mario Ermito, Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga, Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta e), mentre Giacomo Urtis è stato eliminato al televoto: si è salvata l’influencer italo-persianache così può proseguire la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio prima di nominare il concorrente che poi è stato eliminato Alfonso Signorini ha fattore in studio siache Giacomo Urtis. Ed è subito intervenuta ...

nicolmah : @Parpiglia Fai attenzione, buona fortuna! ??? - fainfocultura : Komatsu San - La bulla di Bollate 'E' bionda, è turbo, estate...' a volte tutti vorremmo sentirci così, come un… - fainformazione : Komatsu San - La bulla di Bollate 'E' bionda, è turbo, estate...' a volte tutti vorremmo sentirci così, come un… - RubySussex : @gianna00567 Veramente non ha detto sei bellissima ma stai meglio con i capelli sciolti che è diverso! Continui an… - fainformazione : Komatsu San - La bulla di Bollate 'E' bionda, è turbo, estate...' a volte tutti vorremmo sentirci così, come un… -

Ultime Notizie dalla rete : Fai attenzione “Fai attenzione a Pierpaolo…” GF Vip | a Giulia Salemi arriva 'l'allarme' E c'è qualcuno che avvisa da fuori Zazoom Blog Covid10, focolaio in istituto religioso a Trapani, resta alta l’attenzione a Valderice

Un focolaio di otto persone positive al Coronavirus si è sviluppato in un Istituto religioso di Trapani Birgi, l'Opera santuario Nostra Signora di Fatima. Olt ...

La variante inglese del Covid è più contagiosa tra bimbi e ragazzi, Burioni: fare attenzione

“Ma c’è una cosa che mi dà molto, molto, molto fastidio: questa variante più contagiosa pare circolare con particolare intensità nei bambini (0-9 anni) e nei ragazzi (10-19) anni rispetto alle altre f ...

Un focolaio di otto persone positive al Coronavirus si è sviluppato in un Istituto religioso di Trapani Birgi, l'Opera santuario Nostra Signora di Fatima. Olt ...“Ma c’è una cosa che mi dà molto, molto, molto fastidio: questa variante più contagiosa pare circolare con particolare intensità nei bambini (0-9 anni) e nei ragazzi (10-19) anni rispetto alle altre f ...