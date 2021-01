Facebook sta diventando uno Stato (Di martedì 5 gennaio 2021) Quando pensiamo allo Stato, pensiamo a una nazione con un suo popolo, un suo territorio e un suo governo. È l’idea di Stato che si è perfezionata negli ultimi 500 anni, partendo da Machiavelli e passando da Bodin e Locke. Oggi tutti sappiamo che per avere uno Stato serve uno spazio giuridico di sovranità, una comunità di cittadini che vi appartiene e una serie di regole che disciplina la vita dei cittadini su quel territorio. Sono decine di anni che questa idea di Stato è cristallizzata nel nostro modo di pensare. Eppure ora le nuove tecnologie e la rete stanno mettendo in discussione - se non in crisi - anche l’idea stessa di Stato. Da due punti di vista. Innanzitutto, gli Stati tradizionali faticano a regolare la rete. Esempio emblematico sono le nuove leggi emanate in Germania e in Francia per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Quando pensiamo allo, pensiamo a una nazione con un suo popolo, un suo territorio e un suo governo. È l’idea diche si è perfezionata negli ultimi 500 anni, partendo da Machiavelli e passando da Bodin e Locke. Oggi tutti sappiamo che per avere unoserve uno spazio giuridico di sovranità, una comunità di cittadini che vi appartiene e una serie di regole che disciplina la vita dei cittadini su quel territorio. Sono decine di anni che questa idea diè cristallizzata nel nostro modo di pensare. Eppure ora le nuove tecnologie e la rete stanno mettendo in discussione - se non in crisi - anche l’idea stessa di. Da due punti di vista. Innanzitutto, gli Stati tradizionali faticano a regolare la rete. Esempio emblematico sono le nuove leggi emanate in Germania e in Francia per ...

Christi40404256 : RT @Christi40404256: Il nazismo sta ritornando in voga bisogna fermarlo con il diritto della costituzione e devono divulgare questo diritto… - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Facebook sta diventando uno Stato - HuffPostItalia : Facebook sta diventando uno Stato - rhiannonmearas : Buongiorno a voi! Io sono stata più di un'ora al telefono con mio cugino perché la sua ex cafona pubblica cose priv… - silviascapo : Perchè in questi giorni la gente sta svendendo pure la loro casa sul marketplace di facebook? -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook sta Facebook sta diventando uno Stato L'HuffPost Facebook versi 3.8Mln a società per app

MILANO, 05 GEN - Facebook è stata condannata dalla Corte d'Appello di Milano a risarcire il danno per un importo di poco più di 3 milioni e 800 mila euro a una società del Milanese di sviluppo softwar ...

Laura Torrisi ricoverata, ha subito un intervento: ''Combatto da anni contro l'endometriosi e...''

La Torrisi si è dovuta operare perchè da anni sta combattendo contro l’endometriosi e il leiomioma dell’utero. Laura Torrisi ha trascorso il Capodanno in ospedale per un intervento chirurgico Laura ha ...

MILANO, 05 GEN - Facebook è stata condannata dalla Corte d'Appello di Milano a risarcire il danno per un importo di poco più di 3 milioni e 800 mila euro a una società del Milanese di sviluppo softwar ...La Torrisi si è dovuta operare perchè da anni sta combattendo contro l’endometriosi e il leiomioma dell’utero. Laura Torrisi ha trascorso il Capodanno in ospedale per un intervento chirurgico Laura ha ...