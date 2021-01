Facebook ha copiato | risarcimento milionario ad un’azienda italiana

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha: il Tribunale di Milano ha stabilito unperAvete presente Davide contro Golia? Ecco, ancora una volta ha vinto Davide, anche se la sentenza non è definitiva. Ma intanto la Corte d’Appello di Milano ha scritto una pagina importante nelle giurisprudenza, dando ragione a Business Competence controL'articolo proviene da Inews.it.

