Facebook dovrà risarcire con 3 | 8 milioni di euro la società lombarda Business Competence

(Teleborsa) – Facebook è stata condannata dalla Corte d'Appello di Milano a risarcire la società lombarda di sviluppo software Business Competence con 3,8 milioni di euro. Secondo i giudici italiani, il colosso di Menlo Park avrebbe copiato all'azienda italiana una app che consente agli utenti di individuare negozi, locali, ristoranti di loro interesse e vicini. Il contenzioso risale al 2012, quando Business Competence sviluppò Faround, applicazione per geolocalizzare locali e ristoranti nelle proprie vicinanze, salvo poi scoprire che pochi mesi dopo Facebook lanciò Nearby Places, una app del tutto simile. In primo grado, con una sentenza del 2016, i giudici avevano condannato ...

