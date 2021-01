Fabio Aru | “Mi sto divertendo come un bambino | questo è lo sport” Quando tornerà in gara nel ciclocross? Suggestione Mondiale…

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021)Aru si sta rimettendo in gioco con grandissima caparbietà e nell’ultima settimana si è cimentato in tre gare di: quarto ad Ancona (27 dicembre), quindicesimo a San Fior (29 dicembre), sesto a Cremona (3 gennaio). Il Cavaliere dei Quattro Mori è reduce da tre stagioni particolarmente difficili e avare di risultati con la maglia della UAE Emirates, ora ha cambiato squadra e proprio un paio di giorni fa ha debuttato con la casacca della Qhubeka-Assos. Il sardo ha sfoggiato i nuovi colori della compagine sudafricana e ha ben figurato tra fango e neve in terra lombarda. Al netto dei risultati, comunque discreti, stanno piacendo l’entusiasmo, la convinzione, il sorriso che il 30enne sta mettendo in questa nuova avventura. Possiamo tranquillamente dirlo:Aru è ripartito dal basso, con lo scopo di lasciarsi alle spalle ...