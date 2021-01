Esonero in Serie A: addio al mister, salta un’altra panchina! (Di martedì 5 gennaio 2021) Esonero in Serie A, sta per saltare un’altra panchina. Decisiva la partita di domani, ma il destino dell’allenatore appare in ogni caso già segnato. Altro possibile Esonero in Serie A dopo il recente licenziamento di Rolando Maran: questa volta a rischiare è Fabio Liverani, tecnico del Parma. Secondo quanto si apprende, infatti, l’allenatore romano, reduce L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)inA, sta perrepanchina. Decisiva la partita di domani, ma il destino dell’allenatore appare in ogni caso già segnato. Altro possibileinA dopo il recente licenziamento di Rolando Maran: questa volta a rischiare è Fabio Liverani, tecnico del Parma. Secondo quanto si apprende, infatti, l’allenatore romano, reduce L'articolo proviene da Inews.it.

MCalcioNews : Cremonese: Bisoli verso l'esonero. Ecco i possibili sostituti ? - sportface2016 : #Cagliari, #DiFrancesco: 'Rischio esonero? E' una domanda che non valuta a 360 gradi il lavoro che sto facendo' - sportli26181512 : #Cagliari, Di Francesco: 'Io a rischio esonero? Domanda del c...': Il tecnico rossoblù: 'E' una domanda che non val… - InPaese_it : #serie #A #2019 #2020 #Roma-Spal #16° #Giornata Roma-Spal 3-1, la conferenza di Semplici: 'Esonero? L'allenatore è… - estornudoauto : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Parma, lunga riunione per valutare Liverani. Quotazioni esonero in rialzo, domani nuovo summit -