Esclusiva: la Fiorentina chiede al Napoli il prestito di Malcuit (Di martedì 5 gennaio 2021) Una richiesta nel pomeriggio. La Fiorentina è uscita allo scoperto e ha chiesto il Napoli il prestito di Kevin Malcuit, terzino francese classe 1991 con un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. C’è apertura del Napoli, i rapporti tra i club sono eccellenti, ci sono i margini per andare avanti. Anche perché la posizione di Lirola è tutta da verificare, dalla Francia insistono da qualche giorno su un interesse dell’Olympique Marsiglia. E intanto la Fiorentina si cautela con Malcuit. Foto: Twitter Malcuit L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Una richiesta nel pomeriggio. Laè uscita allo scoperto e ha chiesto ilildi Kevin, terzino francese classe 1991 con un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. C’è apertura del, i rapporti tra i club sono eccellenti, ci sono i margini per andare avanti. Anche perché la posizione di Lirola è tutta da verificare, dalla Francia insistono da qualche giorno su un interesse dell’Olympique Marsiglia. E intanto lasi cautela con. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

