(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilvorrebbe riportare Andreain Calabria, il centrocampista andato ala parametro zero. EJacopoal club brianzolo, una situazione da seguire. Per l’attacco piace sempre Mancuso. Foto:sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Esclusiva: il Crotone rivuole Barberis. E propone Petriccione al Monza) Playhitmusic - - zazoomblog : Esclusiva: Pinamonti il Benevento insiste. Il Crotone si defila - #Esclusiva: #Pinamonti #Benevento - Noovyis : (Esclusiva: Pinamonti, il Benevento insiste. Il Crotone si defila) Playhitmusic - - clikservernet : Esclusiva: il Crotone cerca un attaccante, piace molto Mancuso dell’Empoli - Noovyis : (Esclusiva: il Crotone cerca un attaccante, piace molto Mancuso dell’Empoli) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Crotone

alfredopedulla.com

Paulo Fonseca nel match di domani contro il Crotone ci sarà. L'allenatore della Roma non era partito quest'oggi con la squadra per una sospetta gastroenterite (come riportato in esclusiva da Tuttomerc ...ESCLUSIVA PIANETAMILAN: E’ FATTA PER SIMAKAN. Il Milan che sta facendo qualcosa di fantastico, poi ci sono anche Napoli e Atalanta, ma le favorite sono le due squadre che hanno investito di più”. Fons ...