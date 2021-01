Esce Cerotti dei Tiromancino, nella colonna sonora del film Morrison (Di martedì 5 gennaio 2021) Cerotti dei Tiromancino sarà nella colonna sonora del film Morrison. Il nuovo singolo del gruppo è atteso per venerdì 8 gennaio 2021 e sarà incluso nella colonna sonora del nuovo film di Federico Zampaglione. Cerotti dei Tiromancino è stato scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e da Gazzelle, collaborazione inedita che consolida professionalmente il rapporto tra i due artisti. Il cantautorato italiano incontra l’indie più recente in Cerotti, un brano definito da Zampaglione “stropicciato e senza filtri”. A proposito di Cerotti dei Tiromancino, Federico Zampaglione anticipa, infatti: ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)deisaràdel. Il nuovo singolo del gruppo è atteso per venerdì 8 gennaio 2021 e sarà inclusodel nuovodi Federico Zampaglione.deiè stato scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e da Gazzelle, collaborazione inedita che consolida professionalmente il rapporto tra i due artisti. Il cantautorato italiano incontra l’indie più recente in, un brano definito da Zampaglione “stropicciato e senza filtri”. A proposito didei, Federico Zampaglione anticipa, infatti: ...

Tiromancino : Cerotti è una canzona stropicciata e senza filtri... sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come 'Morrison'… - Notiziedi_it : Tiromancino, 8 gennaio esce nuovo singolo inedito “Cerotti” - Italpress : Tiromancino, 8 gennaio esce nuovo singolo inedito “Cerotti” - alisognicuore : RT @Tiromancino: Cerotti è una canzona stropicciata e senza filtri... sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come 'Morrison' il mio… - Naty88832250 : RT @Tiromancino: Cerotti è una canzona stropicciata e senza filtri... sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come 'Morrison' il mio… -

Ultime Notizie dalla rete : Esce Cerotti Esce Cerotti dei Tiromancino, nella colonna sonora del film Morrison OptiMagazine Tiromancino, 8 gennaio esce il nuovo singolo inedito Cerotti

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Si intitola "Cerotti" il nuovo singolo inedito dei Tiromancino, che sarà disponibile dall'8 gennaio. "Cerotti" è un brano scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e Gazze ...

Tiromancino, 8 gennaio esce nuovo singolo inedito “Cerotti”

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Si intitola "Cerotti" il nuovo singolo inedito dei Tiromancino, che sarà disponibile dall'8 gennaio. "Cerotti" è un brano scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e Gazze ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.